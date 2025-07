Santa Caterina. Appello del sindaco a raggiungere la percentuale del 75% di raccolta differenziata per accedere alle premialità

SANTA CATERINA. <Siamo al 72% di raccolta differenziata, ma il vero traguardo è il 75% e con il tuo aiuto possiamo raggiungerlo in fretta>. E’ il singolare appello che il sindaco Giuseppe Ippolito ha lanciato alla cittadinanza caterinese. Il primo cittadino ne ha spiegato l’importanza: <Superando il 75%, il nostro Comune potrà accedere a premialità economiche che potranno tradursi in bollette più leggere per tutti>.

Dunque, Giuseppe Ippolito ha fatto partire la “Campagna 75%” con l’obiettivo di incentivare di un ulteriore 3% la percentuale di raccolta differenziata a Santa Caterina consentendo l’accesso del Comune a benefici economici che si tradurrebbero in sgravi sulla bolletta rifiuti dei cittadini. <Meno rifiuti indifferenziati – ha aggiunto – significa meno costi e più risparmi per le famiglie e le attività locali; ci mancano solo pochi punti percentuale; bastano piccoli gesti quotidiani per fare la differenza>.

Va comunque detto che nel mese di aprile 2025, la percentuale di raccolta differenziata che s’è registrata a Santa Caterina, per la prima volta, ha raggiunto quota 75,44. Il problema tuttavia è quello di mantenere questa media anche negli altri mesi dell’anno in quanto la media relativa alla percentuale di raccolta differenziata viene calcolata su base annuale.

Da qui l’appello a dare quanto più continuità possibile alla differenziata al fine di accedere a quei benefici che, per la prima volta, dopo anni, permetterebbe a Santa Caterina di accedere ai benefici previsti dal fatto di essere un Comune con una media del 75% di differenziata. Un dato che sarebbe oltremodo significativo, se si pensa che, per anni, fino ad aprile 2021, a livello provinciale, Santa Caterina è stata ultima nella classifica della differenziata in provincia di Caltanissetta.