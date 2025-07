San Cataldo. Imprese & Giovani: costruiamo insieme il futuro del lavoro; online l’avviso pubblico

SAN CATALDO. Un’iniziativa concreta per favorire l’incontro tra il mondo della produzione e le nuove generazioni: è online l’Avviso pubblico per la raccolta delle candidature delle realtà produttive interessate a partecipare a eventi dedicati a chi è in cerca di lavoro.

Job Day, Career Day, seminari tematici e tante altre occasioni di orientamento e dialogo tra imprese e giovani prenderanno forma nei prossimi mesi grazie a questo progetto promosso con forza dal Consiglio Comunale, in collaborazione con le associazioni di categoria.

Scadenza per la presentazione delle candidature: 29 agosto 2025

L’obiettivo è duplice: ascoltare i bisogni reali delle imprese del nostro territorio e offrire ai giovani strumenti di orientamento e crescita professionale, creando uno spazio concreto di confronto e opportunità.

“Un ringraziamento sentito – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili Salvatore Citrano – va alle associazioni di categoria che, con entusiasmo, hanno aderito e ci aiuteranno a coinvolgere il tessuto produttivo locale. Un grazie speciale ai giovani che stanno contribuendo attivamente all’organizzazione degli eventi: siete il cuore pulsante di questa iniziativa!”

Per consultare l’Avviso pubblico e ottenere maggiori informazioni:

https://comune.san-cataldo.cl.it/novita/avviso-career-day/?fbclid=IwY2xjawLYhV9leHRuA2FlbQIxMQABHglrp5I7p77UjqouRRHOANzrm-V4TljWQUGg8Q6HNnrAqVv6DLykvOVeJXiU_aem_WYF-87fBgzuFozz1qHZDyg