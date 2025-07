San Cataldo. Il maestro Raimondo Capizzi dirige il Don Giovanni di Mozart a Villabate: regia di Simone Alaimo

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica e dell’opera lirica: sabato 5 luglio e domenica sera 6 luglio, alle ore 20.30, andrà in scena presso il Teatro Villa Laura di Villabate il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, in una nuova produzione firmata dalla regia del celebre baritono e maestro di fama internazionale Simone Alaimo. A dirigere l’Ensemble della Giovane Orchestra Sicula, sarà il giovane e talentuoso Raimondo Capizzi, già apprezzato per la sua sensibilità musicale e l’attenzione al repertorio operistico.

L’ingresso sarà gratuito, un’occasione rara per avvicinarsi a uno dei capolavori assoluti del teatro musicale, in una versione coinvolgente e curata nei dettagli.

Don Giovanni, dramma giocoso in due atti su libretto di Lorenzo Da Ponte, è tra le opere più complesse e affascinanti di Mozart. Un’opera che, pur ancorata nella forma classica dell’opera buffa settecentesca, mostra tratti sorprendentemente moderni e quasi post-romantici, con momenti di leggerezza alternati a scene oscure e drammatiche: dai balli di corte alle feste popolari, dagli omicidi agli spiriti ultraterreni, fino alla celebre apparizione del Commendatore.

Simone Alaimo, nella doppia veste di regista e uomo di teatro, promette una lettura originale ma rispettosa del testo, capace di far emergere i tanti contrasti e simbolismi dell’opera. La direzione musicale di Capizzi, giovane ma già esperto interprete del repertorio mozartiano, contribuirà a rendere questa produzione un evento artistico di grande valore.

L’Ensemble della Giovane Orchestra Sicula accompagnerà i cantanti in un allestimento che unisce tradizione e freschezza, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e ricca di sfumature.

Un’occasione da non perdere per scoprire (o riscoprire) un Mozart profondo, teatrale, e più attuale che mai.