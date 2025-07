San Cataldo. Ecco il bilancio delle attività del presidente del Rotary Club, ing. Gaetano Alù, per l’anno concluso

SAN CATALDO. Un anno rotariano irresistibile, magico, meraviglioso, pieno di emozioni ma soprattutto pieno di attività di servizio. Con queste parole e con tanta gioia e gratitudine, l’Ing. Gaetani Alù, Presidente del Rotary Club San Cataldo per l’anno Rotariano 2025-2026, ha abbracciato e ringraziato tutti, soci e amici presenti alla cerimonia del passaggio di campana di Domenica 6 Luglio.

Il Presidente, Ing. Gaetano Alù, ha affermato che nel corso dell’anno è stato seguito il percorso del servizio rotariano, nel rispetto delle esigenze del territorio.

in particolare sono state organizzate le seguenti attività:

• incontri sulla prevenzione della salute;

• corsi sulla “Rianimazione Cardio Polmonare”

• attività formative rivolte alle scuole di San Cataldo;

• Il club si è occupato di cultura, con la presentazione di alcuni libri:

il libro dell’anno, “Monasteri Eremi e Conventi”;

il libro sulla vita di Piersanti Mattarella, con i relatori, Salvatore La Rosa, Giovanni Tesè, autore del libro e Don Massimo Naro;

Il volumetto su: La morte del Giovane Sacerdote Francesco Scozzari di Salvatore La Rosa;

Un eroe da dimenticare “Attorno al mistero di Antonio Canepa”, relatori Fiorella Falci , Giovambattista Tona e l’autore del libro Salvatore Falzone

• E’ stata realizzata la nuova statua della Madonna che la Domenica di Pasqua incontra Gesù Risorto, grazie al gruppo di lavoro composto da Giuseppe Carrubba, Salvatore Lupo, Salvatore Camilleri Salvatore Scarciotta e Luigi Di Pietra.

• Sono stati organizzati due spettacoli teatrali e uno spettacolo musicale.

Le attività rotariane si sono chiuse lo scorso 27 Giugno 2025, con un convegno su:

“I giovani e i social” con S E. il Prefetto di Caltanissetta, la dottoressa Chiara Armenia, registrando numerose presenze che hanno riempito la sala Borsellino.

Tutti i convegni organizzati hanno registrato, una grande partecipazione.

Alle iniziative del Rotary di San Cataldo ha sempre partecipato la Città di San Cataldo con il Suo Sindaco, Avv. Gioacchino Comparato. La presenza della Città alle iniziative Rotariane afferma il Presidente Gaetano Alù, ci ha riempito di gioia.

Noi siamo andati incontro alle persone della nostra Città e le persone sono venuti incontro a noi.

Il Presidente Alù afferma che è stato un anno ricco di iniziative, 07 caminetti e 08 convegni, sono entrati 3 nuovi soci, Santo Petruzzella, Valerio Amico e Manlio Colasberna. Sono state realizzate le tessera per i soci. Perché è bello sentirsi identificati come famiglia rotariana.

Sono stati rispettati tutti gli obiettivi del Distretto, tant’è che il Club di San Cataldo ha ricevuto l’attestato ORO al congresso di Giardini Naxos, e inoltre il Club, ha ricevuto, il gagliardetto della Paul Harris 100 %.

Questo gagliardetto, è la più alta e prestigiosa onorificenza del Rotary International, e come sapete, viene conferita a persone o enti che si distinguono per il loro impegno in attività sociali, umanitarie e culturali.

E’ stato un anno che ha puntato sulla comunicazione, attraverso tutti i mezzi possibili ed idonei quali: giornali cartacei e on line, facebook, instagram e la nostra rivista Magazine,

Il Club è riuscito a far conoscere le proprie attività riuscendo a trasmettere entusiasmo e passione.

E’ stato valorizzato il sentimento della Gratitudine realizzando il logo che ha contraddistinto il Club per l’intero anno rotariano.

Così come ha contraddistinto, il Club, la locandina che ha promosso gli eventi del club.

Sono stati curati i rapporti di amicizia con altri club dell’area nissena,

E’ stata istituita la commissione, presieduta da Giuseppe Carrubba, per festeggiare i 20 anni dalla nascita del nostro Club (2006-2026).

Il Presidente Alù, conclude augurando al Presidente entrante l’Avv. Gabriella Di Carlo, sinceri auguri di uno splendido e meraviglioso anno rotariano 2025-2026.