San Cataldo. Da applausi la gita sociale organizzata dalla società Cesare Battisti nel Catanese

SAN CATALDO. Si è svolta una gita sociale, organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso Cesare Battisti di San Cataldo presieduta da Aldo Saetta. Il gruppo è partito da San Cataldo in direzione Paterno’, dove è salito sul treno della Circumetnea Etnea Express, viaggio tra la lava, storia e mare in direzione Randazzo. Lungo il percorso si potuto ammirare il bellissimo paesaggio con le coltivazioni di Pistacchio di Bronte e le altre coltivazioni dei Paesi Limitrofi Noci,fragole e vigneti.

La gita è proseguita con la visita della Città medievale di Randazzo. La Basilica di Santa Maria Assunta in stile gotico con l’imponente facciata che stupisce il contrasto tra il basalto nerissimo e le decorazioni in arenaria bianca , delle finestre e dei portali. All’interno della Basilica sono conservate opere di Girolamo Alibrandi, Giovanni Caniglia e di Velasquez. IL soffitto è affrescato con scene che raccontano la vita della Madonna opera di Filippo Tancredi. Seconda tappa la visita della Chiesa di S.Martino in stile barocco con il suo campanile alto ben 41 metri considerato dagli esperti uno dei più belli della Sicilia.

Terza tappa la Chiesa di San Nicola situata nel quartiere Greco di Randazzo, custodisce opere di grande valore,tra queste la statua di marmo di S.Nicolo’ di Bari, il Fonte battesimale in stile gotico,la Trinita’ di Giuseppe Tommasi ed un Trittico di Antonello da Messina. Inoltre si è ammirata la via degli Archi, la via più famosa di Randazzo e il Palazzo Clarentano.Pranzo in un noto locale della Città e ripresa della Marcia in treno da Randazzo a Piedimonte Etneo per poi raggiungere in Pullman il lungomare di Ognina – Catania passeggiata per poi fare ritorno a San Cataldo.

Ad accompagnare il gruppo oltre al Presidente Aldo Saetta, il Segretario Angelo Ilardo la Consigliera Maria Carmela Anzalone e i Componenti del Collegio dei Probiviri il Presidente Luigi Ilardo e il componente Calogero Pirrera. Il Presidente ringrazia per l’organizzazione l’agenzia Top of The Tour.