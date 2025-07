San Cataldo. Al via i lavori di manutenzione in viale della Rinascita

SAN CATALDO. Sono iniziati i lavori di manutenzione sulle strade del centro cittadino. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato che, dopo aver annunciato i lavori, ha ora comunicato il loro avvenuto avvio.

Il primo intervento riguarderà i dossi rallentatori di viale della Rinascita per garantire maggiore sicurezza e comfort alla circolazione. Il sindaco ha inteso scusarsi con la cittadinanza per eventuali disagi che dovessero insorgere a seguito di questi lavori ringraziando tutti per la collaborazione.