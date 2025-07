San Cataldo. Al Rotary cerimonia del passaggio della Campana dal presidente uscente Alù alla neo presidente Di Carlo Reas

SAN CATALDO. Si è svolta al Rotary la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana tra il Presidente A.S. 2024/2025, Gaetano Alù, e il Presidente A.S. 2025/2026, Gabriella Di Carlo Reas.

Una serata ricca di emozioni, durante la quale l’ormai Past President Gaetano Alù ha ripercorso le numerose attività promosse dal Club, che hanno riscosso grande successo sul territorio e ottenuto, a livello distrettuale, il prestigioso Attestato Oro.

Nella sua relazione programmatica, la neo Presidente Gabriella Di Carlo ha posto l’accento su due concetti chiave: territorio e giovani.

Proprio sui giovani, il nostro Club vuole continuare a investire con forza: per questo motivo, anche quest’anno, abbiamo voluto al nostro fianco il Rotaract e l’Interact Club Caltanissetta, insieme alle principali autorità rotariane dell’area nissena.

Durante la cerimonia sono state consegnate due Paul Harris Fellow ai soci Deborah Gervasi e Valerio Amico, confermando il nostro Club anche per l’A.S. 2025/2026 come 100% Paul Harris Fellow.

Emozionante anche il momento dell’ingresso di un nuovo socio, Marco Miccichè, già parte della famiglia rotariana dal 2019, con incarichi di rilievo come Presidente del Rotaract Club Caltanissetta e Delegato di Zona per la Zona Persefone. A concludere i lavori è stata l’Assistente del Governatore, Tiziana Amato, che si è congratulata con Gaetano per un anno “irresistibile” e ha augurato a Gabriella un anno ricco di service, in un momento ancora più speciale: il ventesimo anniversario dalla fondazione del Club.