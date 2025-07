San Cataldo. A Polizzi Generosa Paolo Pavone ha vinto la gara di tiro con l’arco medievale nella categoria balestra manesca

SAN CATALDO. Il sancataldese Paolo Pavone, presidente della compagnia Arcieri del Castello di San Cataldo, ha vinto la prestigiosa gara di tiro con l’arco medievale che si è svolta a Polizzi Generosa in provincia di Palermo.

Qui s’è svolta nel castello della città di Polizzi generosa la gara alla quale hanno partecipato i migliori arcieri e balestrieri siciliani in costume

medievale che si sono sfidati per eleggere il miglior

armigero siciliano. I partecipanti sono giunti da tutta la Sicilia, da

Erice a Catania, da San Cataldo a Gela, Palermo ed

Enna.

La gara si è svolta presso i ruderi del castello e nel giardino

adiacente al ristorante i templari che s’è occupato di preparare il pranzo medievale che hanno consumato i figuranti in costume

medievale alcuni vestiti da templari. In tal modo, dopo 800 anni, se pur in una rappresentazione storica, i templari sono tornati a Polizzi Generosa, famosa per aver avuto una commenda di Cavalieri templari in

epoca passata all’interno del paese.

La gara ha visto vincere nella categoria Messeri l’arciere della

Contea di Palermo di Mattei Giuseppe per la categoria Madonne la

vincitrice è stata Gaszow Johanna proveniente dalla Germania ma

partecipante con i colori della Contea di Palermo. Per la categoria balestra manesca il vincitore è stato Pavone Paolo della Contea di San

Cataldo che, ancora una volta, ha messo in mostra tutta la sua precisione e valore nella difficile contesa.