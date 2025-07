Primo stage della Nissa juniores di Valentino Fama con oltre 60 ragazzi per individuare nuovi talenti

Primo stage in casa Nissa. E’ infatti iniziata l’avventura della Nissa Juniores, che ha dato il via al primo stage stagionale. Oltre 60 i ragazzi che si sono presentati all’appuntamento, arrivati da diverse città siciliane come Palermo, Catania, Agrigento e dintorni. A sorprendere è stata anche la presenza di un giovane proveniente da Verona, segno che il richiamo della Nissa si sta facendo sentire anche fuori regione.

Sul campo non è mancato nessuno dello staff tecnico: in testa l’allenatore Valentino Fama, affiancato dal responsabile della Juniores Luigi Abbate e dal segretario Andrea Maccarrone. Tutti impegnati a osservare da vicino i tanti giovani scesi in campo, alla ricerca di talento, voglia di fare e spirito di squadra.

Lo stage è stato l’occasione per iniziare a costruire il gruppo che affronterà la prossima stagione, puntando come sempre sulla crescita dei ragazzi e sulla valorizzazione dei talenti locali. Un primo passo importante, che ha lasciato buone sensazioni e tanta voglia di continuare su questa strada.