Nissa iscritta al campionato di serie D. Arrivano altri due nuovi rinforzi: Mirko Castelnuovo e Clemente Crisci

Arrivano novità sul pianeta Nissa, e sono novità importanti riguardanti la società e il mercato in entrata. In primo luogo, la Nissa è stata iscritta al prossimo campionato di Serie D. Dopo aver regolarmente completato l’iter burocratico e aver inviato tutta la documentazione richiesta, è stata ufficialmente ammessa al prossimo campionato di Serie D, Girone I grazie all’instancabile opera del segretario generale Maurizio Lamendola.

Sul fronte del mercato invece la Nissa ha messo a segno due colpi. Il primo è quello del giovane portiere Mirko Castelnuovo ex Inter e Modena. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Castelnuovo ha poi proseguito il suo percorso in Primavera 2, prima con il Cosenza e successivamente con il Modena, dove ha difeso la porta da titolare nella scorsa stagione.

Tecnico, reattivo, dotato di grande personalità e abituato a confrontarsi con ambienti competitivi, Castelnuovo arriva alla Nissa grazie alla determinazione e alla visione del direttore sportivo Ernesto Russello, capace di superare una folta concorrenza, anche da parte di club di categoria superiore. Il suo arrivo testimonia ancora una volta l’ambizione del club biancoscudato, sempre più orientato verso una crescita sostenibile, puntando su giovani di talento con esperienza nei vivai professionistici.

La seconda novità è l’ingaggio di Clemente Crisci. Centrocampista casertano, classe 2002, il neo acquisto della Nissa ha personalità, visione e duttilità tattica. Nato come esterno alto di destra , è capace di giocare anche nella mediana di centrocampo. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Ragusa, con 26 presenze condite da sei marcature dimostrando concretezza e grande impatto. In precedenza ha giocato anche con il Messina, Gladiator, Castrovillari, Pomigliano, Taranto contribuendo alla promozione dei messinesi in Serie C con ben ventisette presenze all’attivo mostrando affidabilità, anche, in un contesto competitivo.