Montedoro. Progetto di rigenerazione urbana inserito in programma di finanziamento Unione Mussomeli – Valle dei Sicani

MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha annunciato che grazie al progetto esecutivo approvato dalla Giunta Municipale ed inserito nel programma di finanziamento dell’Unione dei Comuni Mussomeli – Valle dei Sicani, si proverà ad avviare una rigenerazione urbana completa che renderà il paese più moderno, accogliente e sostenibile.

Tale rigenerazione si baserà su alcuni interventi che sono stati ritenuti basilari per affrontare al meglio la questione. Il primo riguarderà la Biblioteca Comunale e ne prevede la rifunzionalizzazione con la creazione di uno spazio coworking/fablab, tecnologico e inclusivo. Inoltre un intervento particolare è previsto anche per l’ingresso del paese (Via Pertini e Via Matteotti) e prevede il rifacimento dei marciapiedi, nuova illuminazione a LED, arredi urbani e nuove alberature.

Un altro intervento riguarderà l’ex campo da tennis con realizzazione di un’area camper con 8 piazzole attrezzate, servizi ecologici e impianto fotovoltaico. Infine, relativamente al Museo della Zolfara e all’Osservatorio Astronomico sono previste esperienze immersive con visori VR e percorsi accessibili per tutti, con pannelli tattili e contenuti multilingua. Un progetto all’insegna della sostenibilità, ma anche dell’innovazione e dell’inclusione, che prevede un investimento complessivo pari a 892.658 euro.