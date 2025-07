Migranti, Lorefice (M5S): “Aumento sbarchi dimostra fallimento Meloni; vicenda Piantedosi prova fallimento politica libica del Governo”

“Nel cruscotto statistico dell’8 luglio 2025 pubblicato dal Ministero dell’Interno si legge che dall’inizio dell’anno sono sbarcati in Italia quasi 31.500 migranti, contro i quasi 27 mila dello stesso periodo dell’anno passato, un aumento del 17 percento. Numeri che smentiscono oggettivamente la propaganda di Giorgia Meloni secondo cui gli sbarchi sarebbero diminuiti. E’ vero che il 2024 ha visto un calo, ma questo non può essere usato per affermare che la tendenza al ribasso continui anche nel 2025 perché i numeri dimostrano il contrario”.

Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Politiche UE di Palazzo Madama.

“ La narrazione governativa – prosegue il sen. Lorefice – si basa su una fotografia parziale usata per fini propagandistici senza tener conto della dinamica in corso che vede un aumento evidente dei flussi migratori. Questi dati dimostrano che non ci troviamo davanti a una riduzione del fenomeno, bensì a una nuova fase di crescita e che servono risposte concrete anziché slogan perché la realtà non si piega alla propaganda e i numeri ufficiali del Viminale parlano chiaro: gli sbarchi non stanno diminuendo stanno risalendo. Alla faccia dell’effetto deterrenza che dovevano avere i centri Albanesi: questi risultati ne certificano il fallimento anche da questo punto di vista. E il rimpatrio di Piantedosi dalla Cirenaica, umiliante prova del fallimento totale della politica libica del governo, lascia presagire un’estate di partenze a raffica dalle coste libiche orientali verso l’Italia. Complimenti Meloni!”.