Mazzarino. Vicari e D’Aleo: “Preoccupazione per la riduzione di 4 posti letto all’Ospedale Santo Stefano”

MAZZARINO. I già consiglieri Santo Vicari e Livio D’Aleo hanno inteso prendere posizione a proposito della delicata questione relativa al nuovo piano regionale di dimensionamento della rete ospedaliera. “Esprimiamo forte preoccupazione per la recente riduzione di 4 posti letto all’Ospedale Santo Stefano – si legge in una nota – Da anni assistiamo, con crescente inquietudine, a un progressivo ridimensionamento dei servizi sanitari, che penalizza non solo i cittadini della nostra città, ma anche gli abitanti dei Comuni limitrofi.

In un momento così delicato, è fondamentale che tutte le istituzioni cittadine si mostrino unite e compatte. Solo attraverso una collaborazione responsabile tra Sindaco, Consiglio Comunale e cittadini, e con una mobilitazione civile e democratica, possiamo far sentire la nostra voce e ottenere risultati concreti.

Non è il momento delle divisioni. La difesa del nostro ospedale non deve avere colore politico né appartenenza partitica. L’unica bandiera che dobbiamo sventolare è quella del diritto alla salute e alla cura per tutti. Invitiamo pertanto tutte le forze politiche e sociali a mettere da parte le differenze e a lavorare insieme per un obiettivo comune: garantire servizi sanitari adeguati e tutelare il diritto fondamentale alla salute”.