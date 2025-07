Marianopoli. Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria di vialetti e gradini del cimitero comunale

MARIANOPOLI. Continuano i “Lavori di manutenzione straordinaria di vialetti e gradini all’interno del Cimitero comunale di Marianopoli ”.

Un lavoro che permetterà di muoversi all’interno dello stesso cimitero con maggiore sicurezza e che permetterà anche l’accesso, a diversi livelli, alle persone diversamente abili. Il plauso dell’Amministrazione Comunale a tutto il gruppo di lavoro per l’eccellente lavoro svolto.

Il Cantiere di Lavoro è stato finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con DDG n. 211 del 29/01/2025 per l’importo complessivo di €. 58.720,89 e prevede l’impiego di n. 15 lavoratori, n. 1 Direttore e n. 1 Istruttore, per una durata presunta di 40 giornate lavorative, oltre ad un operaio qualificato per la durata presunta di 20 giorni lavorativi.

Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonino Panzica, Progettista l’Arch. Francesco Montagna, direttore dei Lavori il geom. Giovanni Fasciana, istruttore dei Lavori l’Arch. Diego Geraldo Messina.