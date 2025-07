Imprese in Sicilia, dalla Regione oltre 283 milioni per l’innovazione: i bandi saranno pubblicati la prossima settimana

In arrivo oltre 283 milioni di euro per i processi di innovazione tecnologica delle imprese siciliane. Dopo il via libera della giunta regionale, l’assessorato alle Attività produttive annuncia, infatti, che saranno pubblicati già dalla prossima settimana i sei bandi previsti dal Pr Fesr Sicilia 2021-2027, al fine di garantire al tessuto produttivo risposte concrete in tempi celeri.

«Non andiamo in vacanza: il nostro obiettivo è pubblicare i bandi il prima possibile – dichiara l’assessore Edy Tamajo –. Le imprese siciliane hanno bisogno di strumenti operativi, non di attese. Vogliamo dare loro opportunità concrete per innovare, formarsi, crescere e diventare più competitive. Stiamo rispettando i tempi che ci eravamo dati e continueremo a lavorare senza sosta per rendere le risorse europee uno strumento efficace di rilancio economico. Rivolgo un ringraziamento al dirigente generale del dipartimento Attività produttive, Dario Cartabellotta, e all’intera struttura per l’impegno straordinario, la competenza e la dedizione dimostrata».

Le linee strategiche di intervento sono: Ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico (125.000.000 euro); Innovazione delle imprese (19.096.942 euro); Digitalizzazione delle imprese (16.041.432 euro); Spazi per l’innovazione (9.548.472 euro); Qualificazione del capitale umano (25.193.456 euro); Riqualificazione energetica delle imprese (89.119.066 euro).

I sei bandi saranno pubblicati sul sito del dipartimento delle Attività produttive e sul portale istituzionale della Regione Siciliana.