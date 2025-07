Il 13 luglio alla 4^ edizione dell’Autoslalom di Castell’Umberto 57 piloti si sfideranno per aggiudicarsi la prestigiosa manifestazione

E’ tempo di primi bilanci, alla quarta edizione dell’Autoslalom di Castell’Umberto si contano le adesioni. Sono cinquantasette gli iscritti che domenica 13 luglio si sfideranno nella gara della cittadina dei Nebrodi, valida per la Coppa AciSport di Quinta Zona Slalom, il Campionato Siciliano e il Trofeo dei Nebrodi. La manifestazione è organizzata dall’Asd Passione & Sport con il patrocionio del Comune di Castell’Umberto.

Chiuse le iscrizioni alla quarta edizione dell’Autoslalom di Castell’Umberto, gara organizzata dall’Asd Passione & Sport con il patrocinio del Comune di Castell’Umberto e la collaborazione dell’Asd Racing Castell’Umberto, valida per la Coppa AciSport di Quinta Zona Slalom. La manifestazione tra i birilli, entrata in pianta stabile a far parte del cartellone degli eventi del comune nebroideo, ha richiamato, da ogni parte dell’Isola di Trinacria i migliori interpreti della specialità che domenica 13 luglio, su un tracciato di 2 chilometri e 500 metri, che si snoda lungo la Strada Statale n° 116, si sfideranno al meglio delle tre manche.

Cinquantasette i concorrenti iscritti che dovranno in primo luogo affrontare, domani, sabato 12 luglio, le verifiche sportive, dalle 15:00 alle 18:30, al Municipio di Castell’Umberto e le tecniche, postergate di trenta minuti rispetto alle sportive, nella piazza antistante l’Ufficio Postale.

A determinare il vincitore dell’edizione numero quattro, valida anche per il Campionato Siciliano e per il Trofeo dei Nebrodi, saranno tre salite cronometrate. In programma anche la ricognizione del tracciato che consentirà ai paladini del volante di prendere confidenza con le dodici postazioni di rallentamento poste sul percorso. La premiazione si terrà 30 minuti dopo l’apertura del parco chiuso nell’area della picina comunale.

A partire con i favori del pronostico, sarà Giuseppe Bellini, il driver della provincia di Messina sarà al via con la sua Radical SR4, a fargli da antagonisti ci saranno Sergio Bertolami con una Brc Suzuki, Silvio Fiore e Mariano Guarrera anche loro su Radical.

A dirigere la gara sarà il patron della manifestazione Michele Vecchio che, nell’augurare il benvenuto a tutti i partecipanti, ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Maria Veronica Armeli, per la costanza e l’impegno con cui sostiene la manifestazione.