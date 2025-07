Gela. Pn Metro Plus e Città Medie Sud, approvata convenzione per 10 progetti di inclusione sociale e recuperi spazi per la cultura

La giunta comunale ha approvato questa mattina lo schema di convenzione tra il Comune di Gela e la Presidenza del Consiglio dei Ministeri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, per l’attuazione di interventi finalizzati a promuovere l’inclusione, l’innovazione sociale ed il miglioramento della qualità della vita in contesti degradati.

La dotazione finanziaria massima destinata al Comune di Gela è di € 8.847,00. L’ente si è candidato ed ha ottenuto il finanziamento per le seguenti iniziative:

RigenerAttivo – percorsi per l’autonomia della terza età ( € 500.000)

U Spiruni. La via delle Arti. Via Pisa i suoi cortili ( € 411.000)

Officina della Coesione e dell’innovazione sociale ( € 1.200.000)

TutaGold – se vuoi tutto può accadere ( € 1.100.000)

Città Educante ( € 1.000.000)

Welfare di Comunità – Relazioni a catena ( € 1.100.000)

Serviti! – Hub di accesso al welfare di comunità ( € 800.000)

Recupero e rifunzionalizzazione di Palazzo Guttilla per la creazione do una officina della coesione e dell’innovazione sociale ( € 836.200)

Spazi per la cultura nell’ex Monastero delle suore Benedettine ( € 1.400.000)

Autonomamente ( € 500.000)

Particolare soddisfazione è stata espressa dagli assessori Romina Morselli e Valeria Caci, che hanno seguito i progetti che puntano moltissimo alla inclusione sociale ed al recupero di spazi per la cultura.