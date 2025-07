Ergastolo per l’assassino di due donne picchiate e uccise nell’Agrigentino

La Corte di assise di Agrigento ha condannato all’ergastolo Omar Edgar Nedelkov, romeno, 26 anni, per l’omicidio di Maria Rus e Delia Zerniscu, assassinate il 5 gennaio nel centro storico di Naro (Ag).

Come chiesto dalla pm Elettra Consoli il collegio ha disposto per l’imputato l’isolamento diurno per tre anni e una provvisionale a titolo di risarcimento del danno di 50 mila euro per la figlia di Maria Rus, di 40 mila per il marito e di 30 mila ciascuno per i familiari dell’altra vittima.

A scatenare la furia dell’assassino sarebbe stato il rifiuto ricevuto ad avance sessuali fatte alle due donne, una delle quali sarebbe stata anche bruciata dopo essere stata picchiata a morte. (ANSA).