Emiliano Bellavia nuovo allenatore della Sancataldese Juniores

La Sancataldese Calcio ha annunciato il suo nuovo allenatore della Juniores per la prossima stagione 2025/2026. Si tratta di Emiliano Bellavia, ex attaccante di Akragas, Leonzio e Canicattì per citarne alcuni e di recente tecnico nel settore giovanile dell’Akragas.

La presentazione è avvenuta alla presenza del DT Cosimo Vullo, del DS Alessandro Avarello e del Responsabile del settore giovanile Francesco Rabbita. Per la juniores verdeamaranto, un allenatore di esperienza e sostanza, l’ideale per far crescere al meglio i talenti del calcio sancataldese.