Delia. Se dal 1° luglio, entro 60 giorni, si adempie all’obbligo di identificare l’animale da compagnia non si incorre in sanzioni

DELIA. A far data dal 1 luglio 2025, con l’entrata in vigore della Legge n. 82 del 2025, chiunque sia proprietario, detentore o operatore, che non abbia già adempiuto all’obbligo di identificazione del proprio animale da compagnia entro i sessanta giorni di vita dello stesso, non sarà soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, se adempie volontariamente all’obbligo di identificazione.

Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri. Il primo cittadino deliano ha spiegato che, per regolarizzare la propria posizione, bisogna presentarsi spontaneamente presso l’Autorità competente dell’Asp Veterinaria di Caltanissetta o, ancor più comodamente, prenotare la microchippatura del proprio animale d’affezione presso il Presidio di Anagrafe canina sito al piano terra del Palazzo comunale, attivo il lunedì pomeriggio, rivolgendosi direttamente al responsabile del servizio, il Sig. Calogero Galiano al n. 3282621480.