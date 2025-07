Delia. La scuola Giovanni XXIII cambia volto: via al progetto di riqualificazione del cortile

DELIA. Un importante investimento per la scuola XXIII, darà un nuovo volto agli spazi esterni grazie a un progetto di riqualificazione radicale. L’intervento, del valore complessivo di € 486.882,55, è stato approvato dalla La Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Gianfilippo Bancheri.

Il progetto esecutivo prevede la riconversione del cortile e delle aree esterne della scuola, con l’obiettivo di offrire un ambiente più sicuro, funzionale e accogliente per studenti, docenti e famiglie. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Direzione Scolastica.

“La riqualificazione del cortile della XXIII rappresenta un passo importante nel nostro impegno per garantire ai bambini uno spazio educativo di qualità,” ha dichiarato Gianfilippo Bancheri. “Investire in sicurezza, accessibilità e funzionalità significa creare un ambiente stimolante per la crescita e l’apprendimento. Questo progetto non si limita a migliorare l’estetica, ma punta a rendere il cortile più sicuro, inclusivo e sostenibile, un chiaro segnale dell’impegno dell’Amministrazione Comunale per una scuola pubblica all’altezza delle sfide educative e sociali contemporanee”.

Anche l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Giordano ha sottolineato il valore dell’opera:

“Sarà realizzato un nuovo percorso pedonale e installati arredi per la recinzione. Inoltre verranno create aree verdi per il relax e implementati sistemi di illuminazione a basso consumo.”

Tra gli interventi principali sono previsti: la riqualificazione del cortile, il rifacimento delle pavimentazioni, nuovi spazi verdi, arredi per gioco e svago. Il nuovo percorso pedonale sarà accessibile a tutti, con rampe per persone con disabilità. L’impiantistica prevede una nuova illuminazione a LED a basso consumo e un sistema di videosorveglianza. Sotto il profilo della sostenibilità ambientale verranno usati materiali riciclati e installati luci LED ad alta efficienza.

“Quest’operazione si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione scolastica avviato in città,” ha aggiunto il sindaco Bancheri”.

Infine, l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Giordano ha annunciato l’imminente avvio dei lavori:

“Siamo già al lavoro per la selezione delle imprese esecutrici. L’obiettivo è concludere gli interventi entro il prossimo anno scolastico, consegnando alla scuola e alla comunità uno spazio esterno completamente rinnovato.”