Delia. Inaugurato il progetto “Bibliotechiamo – un Volano per l’inclusione” nella cornice del Castello

DELIA. In un’atmosfera vibrante di festa e partecipazione, Delia ha dato il benvenuto all’Estate Deliana 2025 e ha inaugurato con entusiasmo il progetto “Bibliotechiamo – Un volano per l’inclusione”. La splendida cornice del Castello ha ospitato una giornata indimenticabile, trasformandosi nel cuore pulsante di un picnic comunitario dedicato a tutti i cittadini.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale, ha visto la preziosa collaborazione della Dott.ssa Daniela Fasciana, Garante dei Diritti delle persone con disabilità, del Dott. Angelo Carvello, Presidente della Proloco di Delia, e della Dott.ssa Giusy Leone, Responsabile del Progetto Bibliotechiamo. Insieme hanno intessuto un programma ricco di attività musicali, ludico-ricreative e sportive, coinvolgendo l’intera comunità in un abbraccio di condivisione e divertimento.

L’amministrazione comunale e il sindaco hanno inteso ringraziare tutte le associazioni attive sul territorio che, con spirito di partecipazione, hanno contribuito a rendere possibile questa giornata, mettendosi completamente al servizio della comunità. Da menzionare in particolare l’ASD Tennis Club, l’Associazione Folklore Petiliano, l’ASD Nuova Petiliana, le energiche ragazze dell’Associazione Olympia Center di Maria Russotto, il Presidente dell’Associazione Amici per Di(a)letto, i preziosi ragazzi volontari del Servizio Civile Universale presso la Proloco di Delia.

La giornata è stata ulteriormente impreziosita dalle esibizioni dei nostri talentuosi artisti deliani: Beatrice Lodato, Pierfrancesco Fazio e Pierangelo Carvello, che con la loro arte hanno saputo emozionare e coinvolgere. Un plauso speciale allo stand di CaffèAut/Arancina Speciale, che ha accolto il nostro invito con entusiasmo e senza esitazioni, arricchendo l’evento con la loro presenza.

La generosità del territorio si è manifestata anche grazie alle aziende agricole locali, che hanno donato con cuore frutta fresca e pane con marmellata, ingredienti essenziali per il nostro grande picnic condiviso. È doveroso citare le Aziende Agricole Calaciura della Fam. Borzellino, La Torretta della Fam. Insalaco, Donnalia della Fam. Di Pasquale, Azienda della Fam. Bonsignore, la Fam. Spagnolo con la Fattoria di Sofia. Un sentito ringraziamento anche a Sebastiano Failla per aver offerto il caffè Faillotto.

In linea con la Giornata Ecologica delle Proloco Italiane, s’è voluto lasciare un segno tangibile di cura per l’ambiente. Grazie alla collaborazione e donazione della Ditta EverGreen di Insalaca, quattro giovani alberelli di mandorlo sono stati simbolicamente piantumati ai piedi del maestoso Castello, un gesto di speranza e un impegno per un futuro più verde.