Delia. Il sindaco Bancheri ha ricevuto il Generale dei Carabinieri Angiolo Pellegrini dal 2006 in pensione

DELIA. Il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri ha ricevuto il Generale dell’Arma dei Carabinieri, dal 2006 in pensione, Angiolo Pellegrini.

Lo stesso è stato accompagnato dal Presidente dell’Associazione dei Carabinieri di Toronto Luciano Galiano. Nell’occasione il sindaco ha espresso i suoi più sentiti complimenti all’alto ufficiale per tutta la carriera e in particolare per aver fondato nel 1981 a Palermo il Gruppo Anticrimine dei Carabinieri, gruppo nato per contrastare la criminalità organizzata.