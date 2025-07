Delia. Il 5 luglio, per la Giornata ecologica delle Proloco italiane, gran picnic ai piedi del Castello

DELIA. Si svolgerà sabato 5 luglio alle ore 18 ai piedi del Castello la Giornata ecologica delle Pro Loco Italiane. Quest’anno l’estate avrà inizio nella giornata di sabato 5 luglio con un grande picnic ai piedi del Castello. Un appuntamento all’insegna dell’inclusione.

Con il Presidente della Proloco di Delia, Dott. Angelo Carvello e la Garante dei diritti delle persone con disabilità, Dott.ssa Daniela Fasciana, l’amministrazione comunale ha pensato di cogliere l’occasione della Giornata ecologica delle Proloco Italiane per inaugurare l’inizio dell’Estate e l’inizio del progetto Bibliotechiamo 2025, coinvolgendo tutte le associazioni attive sul territorio che daranno il proprio contributo alla giornata tra giochi, musica, cultura e divertimento.

Per tale occasione, l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione una navetta così da garantire il trasporto in loco delle persone con disabilità. Per usufruire del suddetto servizio si invitano gli interessati ad effettuare la prenotazione chiamando al numero 0922 – 823328 entro le ore 11 di venerdì 4 luglio.