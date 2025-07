Caro Voli, Codacons denuncia: “Prezzi alle stelle, servono interventi urgenti”. Avviato confronto con l’UE

Il trasporto aereo è ormai diventato un salasso per i cittadini. A giugno 2025 i voli nazionali hanno registrato un’impennata media del +38% rispetto all’anno scorso, con rincari superiori al +30% rispetto al solo mese di maggio. Una fiammata che pesa soprattutto sulle famiglie e sui lavoratori pendolari in vista delle vacanze estive.

A denunciarlo è il Codacons, che accusa: i prezzi dei biglietti continuano a salire, e dietro le tariffe promozionali si nasconde una giungla di costi aggiuntivi. Scelta del posto, bagaglio a mano, pasti a bordo, assicurazioni: una volta sommati, questi “extra” possono far lievitare il prezzo finale del volo anche oltre il 400% rispetto alla tariffa base.

Il quadro è allarmante. Nel 2024 i passeggeri nel mondo hanno speso 148 miliardi di euro in servizi accessori, di cui ben 10 miliardi solo in Europa per portare a bordo un semplice trolley. Una tassa occulta sulla mobilità che colpisce soprattutto chi ha meno.

L’Antitrust ha acceso i riflettori e avviato un confronto con la Commissione UE, anche in seguito alle gravi criticità emerse sulle rotte da e per Sicilia e Sardegna, dove gli algoritmi di prezzo producono oscillazioni sproporzionate e impennate nei costi.

“Siamo davanti a una deriva del mercato – dichiara il giurista Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del Codacons – in cui il consumatore viene sistematicamente penalizzato da meccanismi opachi e da pratiche che rendono difficile comprendere il costo reale del viaggio. Le compagnie, attraverso una frammentazione dei servizi e l’uso di algoritmi dinamici, finiscono per determinare rincari sproporzionati che colpiscono le fasce più deboli della popolazione.”

“La mia è una posizione ferma e netta – prosegue Tanasi –: serve un intervento urgente e strutturato. Chiediamo all’Unione Europea di introdurre regole vincolanti che impongano massima trasparenza, con prezzi chiari e completi fin dal primo click, compreso il bagaglio a mano. Viaggiare non deve diventare un privilegio per pochi, ma tornare a essere un diritto accessibile per tutti.”