Campofranco. Sospeso il rientro pomeridiano per gli impiegati del Comune dall’8 luglio al 2 settembre

CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale ha reso nota la sospensione del rientro pomeridiano del martedì per l’Estate 2025. E’ stata disposta dal sindaco la sospensione del rientro pomeridiano del martedì per gli uffici comunali, nelle settimane comprese tra martedì 8 luglio 2025 e martedì 2 settembre 2025.

Gli uffici comunali, ubicati presso la sede municipale di via Piave n. 94 e presso l’Asilo Nido di via Fosse Ardeatine, osserveranno il seguente orario: Dal lunedì al venerdì: dalle ore 7:45 alle ore 14:15

Nessun rientro pomeridiano nella giornata di martedì nel periodo indicato. La misura è stata adottata, come avvenuto negli anni passati, per far fronte ai disagi provocati dalle elevate temperature estive e per favorire una razionalizzazione dell’orario di servizio, garantendo comunque l’efficienza e la continuità dei servizi pubblici essenziali.

Restano garantiti i servizi essenziali di:

-registrazione nascita e morte,

-servizi cimiteriali (limitati al trasporto e inumazione salme),

-protezione civile.