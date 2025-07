Campofranco. Il prossimo 5 luglio inaugurazione del nuovo tratto di via Vittorio Emanuele

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco inaugurerà il nuovo tratto di Via Vittorio Emanuele (“Corso”), che rappresenta un importante intervento di riqualificazione urbana per la comunità campofranchese.

La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 5 luglio alle ore 19 con partenza dal Comune di Campofranco. Questo progetto di riqualificazione stradale è stato realizzato con l’obiettivo di migliorare la viabilità, la sicurezza e il decoro urbano del nostro centro storico, contribuendo a rendere Campofranco sempre più accogliente per residenti e visitatori.

Durante la cerimonia sarà possibile ammirare i lavori realizzati e conoscere i dettagli dell’intervento che ha interessato questa importante arteria del paese. “L’inaugurazione – ha spiegato il sindaco Nuara – rappresenta un momento di festa e di condivisione per tutta la comunità. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questo importante traguardo per il nostro territorio”.