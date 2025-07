Caltanissetta. Torna per il 9° anno il festival “Le Vie dei Tesori”: l’edizione di 2025 si terrà l’11-12, il 18-19 e il 25-26 Ottobre

Da quando nel 2017 il festival le Vie dei Tesori, nato a Palermo 19 anni fa, è diventato di respiro regionale e nazionale, Caltanissetta ha sempre aderito, e quest’anno, per il nono anno consecutivo, grazie al sostegno del Comune di Caltanissetta, la città farà parte di questo importante circuito regionale di conoscenza e promozione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed enogastronomico del territorio siciliano.

Quest’anno il gruppo di lavoro di Caltanissetta per Le Vie dei Tesori, composto da Pasquale Tornatore, Michele Mendolia Calella, Michelangelo Lacagnina referente tecnico per l’assessorato Cultura del Comune di Caltanissetta, Luigi Garbato, Carlo Mastrosimone, Luca Micciché per la Pro Loco di Caltanissetta, Pascal Resta, Aurelia Speziale, Selene Tumminelli, in accordo con la Fondazione Le Vie dei Tesori ha deciso di spostare le date del festival di Caltanissetta al mese di Ottobre,nello specifico al 11-12, 18-19 e 25-26 Ottobre 2025, in modo tale da poter formare al meglio le centinaia di studentesse e studenti dei sei istituti di istruzione superiore della città, che hanno aderito al PCTO promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Diverse le novità che quest’anno saranno proposte ai visitatori che ogni anno vengono a scoprire e conoscere meglio il patrimonio storico, artistico e culturale di Caltanissetta e del suo territorio, come la possibilità di visitare un appartamento al primo piano di Palazzo Giordano, storico palazzo situato all’incrocio dei due corsi principali della città, e di fronte a Palazzo del Carmine, sede del Comune, oppure la Casa dello scultore nisseno Michele Tripisciano, acquisita anni fa dal Comune di Caltanissetta e recentemente ristrutturata.

Si potranno visitare anche il piccolo museo dedicato al santo patrono di Caltanissetta San Michele Arcangelo, recentemente realizzato all’interno della Cattedrale Santa Maria la Nova, e lo Studio/Atelier dell’artista Carlo Sillitti. In attesa ancora di conferma dalla Fondazione FS della ferrovie dello Stato la possibilità di visitare l’ex Rimessa Locomotive della Stazione Ferroviaria Centrale di Caltanissetta, recentemente ristrutturata, ed in fase di completamento degli allestimenti espositivi.

Verranno inseriti nel programma anche diversi siti già presenti nella passate edizioni delle Vie dei Tesori di Caltanissetta, ma con proposte diverse come nuove esposizioni e collezioni, eventi artistici e musicali.

Quest’anno ci saranno in programma anche diverse esperienze enogastronomiche in aziende agroalimentari di qualità e storiche del territorio nisseno.

L’info point delle Vie dei Tesori di Caltanissetta sarà allocato presso l’Info Point della pro Loco di Caltanissetta, che quest’anno assume un maggior impegno con il gruppo di lavoro per la migliore riuscita del festival. Tutto il programma definitivo delle Vie dei Tesori 2025 di Caltanissetta sarà poi presentato in una conferenza stampa prima dell’evento.