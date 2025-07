Caltanissetta. Sottoscritti dal Prefetto i Patti per l’ordine e la sicurezza urbana con i sindaci di 7 Comuni della Provincia

CALTANISSETTA. Il Prefetto Chiara Armenia ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso della quale, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, ha sottoscritto i Patti per l’attuazione della sicurezza urbana – regolamentati dall’art. 5 del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48 – con i Sindaci di Butera, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Riesi, Santa Caterina, Serradifalco.

I cennati accordi mirano a realizzare strategie congiunte volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare le diverse forme di illegalità attraverso la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria e la promozione del rispetto del decoro urbano.

In particolare, per l’attuazione delle predette finalità, gli accordi in argomento prevedono come prioritario obiettivo l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree dei territori comunali maggiormente connotate da degrado e illegalità.

Nel corso della riunione, i Sindaci interessati, dopo aver condiviso con i vertici delle Forze dell’Ordine le aree da monitorare, hanno illustrato i progetti realizzati per concorrere al bando, ottenendo il parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, requisito essenziale per l’ammissione al finanziamento.

Peraltro, nella circostanza, gli Amministratori locali hanno espresso profondo apprezzamento per l’opportunità offerta poiché l’installazione dei sistemi di videosorveglianza nei rispettivi territori comunali oltre ad offrire un ulteriore, importante contributo in termini di promozione del decoro urbano concorre ad accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini che avvertono maggiormente la presenza dello Stato e delle Amministrazioni locali sul territorio.

Al termine della stipula, il Prefetto, nel ringraziare i Sindaci per l’impegno profuso nella predisposizione delle progettualità, ha rimarcato l’importanza dei dispositivi di videosorveglianza quale necessario strumento capace di potenziare gli interventi di prevenzione a carattere generale, in un’ottica di “sicurezza integrata”, anche a supporto dell’attività della polizia giudiziaria, attraverso l’implementazione dello scambio informativo tra le Forze di Polizia locale e quelle statali.