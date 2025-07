Caltanissetta. Per Silvana Saguto in appello, dopo rinvio degli atti dalla Cassazione, condanna ridotta a 7 anni e 11 mesi

CALTANISSETTA. Si chiude definitamente dopo 8 anni dalla prima udienza, era il 22 giugno del 2017, l’ultimo capitolo del processo all’ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto. Già condannata a 8 anni e 10 mesi in primo grado adesso dovrà scontare 7anni e 11 mesi in carcere a Rebibbia.

La corte d’appello di Caltanissetta, dopo il rinvio degli atti dalla Cassazione, ha ricalcolato le pene per alcuni reati contestati nei capi d’imputazione che erano già prescritti e dunque da rideterminare il computo totale. Silvana Saguto e il suo “cerchio magico” erano finiti sotto processo secondo l’accusa per aver gestito in maniera clientelare beni confiscati alla mafia. (ITALPRESS).