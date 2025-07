Caltanissetta. Organizzato dal Siulp a scopo benefico il 3° torneo di padel “Memorial Falzone – Pilato”

CALTANISSETTA. Presso il circolo “Green Padel”, la segreteria provinciale del SIULP Caltanissetta (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) ha organizzato anche quest’anno, con grande partecipazione e commozione, il terzo torneo di padel “Memorial Falzone-Pilato” in ricordo dei due colleghi Salvatore Falzone e Michele Pilato tragicamente scomparsi, ormai ventuno anni fa, a seguito di un incidente stradale occorso durante un viaggio di lavoro verso Gela.

Si tratta di un evento che, giunto ormai alla terza edizione, non rappresenta solamente un momento di sport e aggregazione ma (soprattutto) un’occasione per tenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato e per il prossimo.

Il torneo, che ha visto sfidarsi numerosi partecipanti tra colleghi e non, si è svolto in un clima di sana competizione e profondo rispetto. Tralasciando il mero aspetto “agonistico – competitivo”, è stato il significato sociale a rendere l’iniziativa particolarmente importante.

Questa volta, sulla falsariga degli anni precedenti, il SIULP di Caltanissetta ha deciso di destinare l’intero ricavato dell’evento sportivo in questione, a cui verranno aggiunte le somme derivanti da libere donazioni, all’acquisto di beni da devolvere alla cooperativa “Progetto Lavoro Nuova Civiltà” in favore di bambini e donne vittime di violenza assistiti dalle comunità “Alba” e “Germoglio” di San Cataldo.

Nel corso della giornata è stata registrata la presenza della referente la suddetta cooperativa – nella persona della dott.ssa Valentina Vasapolli – che, dopo aver ringraziato sentitamente il SIULP ed i presenti per le donazioni, ha provveduto alla consegna dei premi a una delle due coppie vincitrici.

Inoltre, è stata sentitamente apprezzata anche la presenza di alcuni parenti dei colleghi Falzone e Pilato quali Vincenzo Falzone (cugino di Salvatore) e di Marika Pilato (sorella di Michele) che, tra l’altro, ha anche provveduto alla consegna del premio all’altra coppia vincitrice.

Lo spirito dell’iniziativa voluta dal SIULP nisseno è quello di promuovere valori quali la convivialità, lo sport e la salute, oltre a quello di non dimenticare la tragedia occorsa ai danni dei due colleghi.

La prematura scomparsa di Totò e Michele ha lasciato un vuoto incolmabile all’interno di tutta la Questura di Caltanissetta e nel cuore di chi li ha conosciuti. Il torneo di padel del SIULP rappresenta un modo concreto per mantenere viva la loro memoria, trasformando il dolore del ricordo in un’azione positiva a beneficio della collettività.

“Ogni anno, ricordare Totò e Michele rappresenta per me un dovere e un onore” – ha dichiarato il Segretario Generale Provinciale del SIULP Caltanissetta Massimiliano Occhipinti – “La loro memoria continua a vivere nel nostro impegno quotidiano e in iniziative come questa. Quest’anno abbiamo scelto di sostenere le comunità Alba e Germoglio di San Cataldo, due belle realtà che svolgono un lavoro straordinario per aiutare minori in difficoltà e donne vittime di violenza. È un piccolo gesto per dimostrare che la Polizia di Stato è (e sarà sempre) sensibile alle problematiche della comunità non solo nella repressione dei reati ma, prevalentemente, nel sostegno sociale”.

Infine, la Segreteria Provinciale SIULP Caltanissetta desidera ringraziare i partecipanti al torneo, il circolo “Green Padel”, nonché i numerosi spettatori che hanno permesso di continuare a tenere vivo il ricordo di Salvatore e Michele, contribuendo al raggiungimento di una somma sufficiente all’acquisto del materiale concordato con la dott.ssa Valentina Vasapolli.

Il SIULP, ribadendo il proprio impegno nel sociale, si impegnerà costantemente per promuovere la sicurezza ed il benessere della comunità, continuando a ringraziare tutti coloro che sostengono l’operato di questa O.S.