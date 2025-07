Caltanissetta. Incontro tra il segretario nazionale Codacons Francesco Tanasi e l’assessore Oscar Aiello

CALTANISSETTA. In occasione di un breve passaggio istituzionale a Caltanissetta, il Segretario Nazionale Codacons, Francesco Tanasi, ha incontrato presso la sede provinciale dell’associazione l’assessore comunale con delega alla Polizia Municipale, Ambiente e Protezione Civile, Oscar Aiello.

All’incontro hanno preso parte anche i vertici provinciali Codacons, a conferma dell’impegno dell’associazione sul territorio e della volontà di rafforzare il dialogo con le istituzioni locali.

Nel corso del confronto, improntato a un dialogo costruttivo e concreto, sono stati affrontati temi centrali per la comunità nissena: sicurezza urbana, tutela ambientale, decoro cittadino e il potenziamento delle attività di protezione civile. Si è discusso della possibilità di avviare progettualità condivise tra Comune e associazioni, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e incentivare la partecipazione attiva.

“Valorizzare la sinergia tra amministrazione comunale e realtà civiche come il Codacons è fondamentale – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Caltanissetta, Oscar Aiello –. Solo attraverso un dialogo aperto e continuo possiamo affrontare in modo efficace le sfide del nostro territorio, offrendo servizi migliori e costruendo una città più sicura, vivibile e sostenibile.”

“Ringrazio l’assessore Oscar Aiello per la disponibilità e l’attenzione dimostrata – ha dichiarato Francesco Tanasi –.

Anche in questo breve passaggio a Caltanissetta, ho voluto ribadire la vicinanza dell’associazione al territorio e confermare il pieno supporto alle iniziative portate avanti dai nostri rappresentanti locali. La collaborazione istituzionale è la chiave per difendere i diritti dei cittadini e garantire una gestione trasparente e responsabile della cosa pubblica.”

L’incontro si è concluso con un impegno condiviso a dare seguito ai temi affrontati, attraverso azioni concrete, campagne di sensibilizzazione e progetti integrati, nel segno della legalità, della tutela ambientale e della sicurezza collettiva.