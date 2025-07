Caltanissetta. Il 10 luglio al Teatro Arena San Pietro prende il via la 1^ Rassegna teatrale “Per una Città solidale”

CALTANISSETTA. Prende il via Giovedì alle ore 21 presso il Teatro-Arena San Pietro (via Paolo VI, dietro la Parrocchia San Pietro), la I Rassegna Teatrale “Per una città solidale” – Giovedì a Teatro con noi, organizzata dal Teatro Stabile nisseno, in collaborazione con la Parrocchia San Pietro ed il MoVi. La Direzione artistica è di Giuseppe Speciale.

Tutti i giovedì, dal 10 luglio al 4 settembre (ad esclusione di giovedì 14 agosto), vedranno delle Compagnie teatrali provenienti da diversi luoghi della Sicilia esibirsi all’aperto sotto il cielo stellato di Caltanissetta.

Come si diceva si inizia giovedì 10 con la Compagnia “Cepros” di Corleone che presenterà “Ti amo e ti risposo”, un lavoro di Giacomo Badami con la regia di Mimmo Paternostro.

E’ una commedia dei giorni nostri, dove la comicità si sviluppa nel tentativo di raccontare una situazione drammatica, come la separazione di una coppia dopo anni di matrimonio. Il cinquantenne Giulio viene messo alla porta da sua moglie Patrizia e chiede ospitalità a Nicola, suo amico di calcetto e separato da tempo dalla colorita Marita.

I due uomini cominciano una simpatica quanto complicata convivenza nell’appartamento di proprietà della vicina ed eccentrica Signora Lily, ex attrice che si esercita con il loro aiuto a reinterpretare i classici del teatro.

Il nuovo stile da scapolone galvanizza Giulio e consolida l’amicizia dei due, rendendoli affiatati e complici nell’affrontare le ex, ma dopo un iniziale periodo di euforia la convivenza assume ritmi più lenti e sobri, come una qualsiasi coppia di fatto.

Nel tentativo di regalarsi una serata trasgressiva accettano un incontro al buio con due donne conosciute su Facebook. Scoprono ben presto di aver però agganciato le proprie ex. La serata prende una piega inaspettatamente piacevole ma, in totale confusione, rivalità, e ritrovata gelosia, i due uomini non riescono a gestire l’anomala situazione, fino a trovarsi di fronte un’insana proposta…