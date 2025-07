Caltanissetta. Costituito ufficialmente il primo Club della Nissa dedicato alla memoria di Raffaele Ammendola

CALTANISSETTA. E’ stato ufficialmente costituito a Caltanissetta il primo Club della Nissa intitolato alla memoria di Raffaele Ammendola, figura storica e simbolo del calcio nisseno. Ammendola ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la Nissa: prima come grande difensore, poi come allenatore della prima squadra e responsabile del settore giovanile, contribuendo alla crescita di numerosi talenti locali.

Ha ricoperto anche il ruolo di direttore sportivo in diversi momenti della storia biancoscudata, distinguendosi sempre per competenza, passione e dedizione. La cerimonia di presentazione del Club si è svolta nella sala stampa dello stadio Marco Tomaselli, luogo simbolo del calcio cittadino, alla presenza di dirigenti, tifosi e appassionati. A rappresentare la Nissa è intervenuto il direttore marketing Vincenzo Cancelleri, che ha portato i saluti del presidente Luca Giovannone, sottolineando il significato profondo di questa iniziativa: “Un club che nasce nel segno della memoria, dell’identità e della passione per i nostri colori”.

Il presidente del nuovo club è l’avvocato Sergio Iacona, che ha espresso la volontà di rendere il sodalizio un punto di aggregazione per tutti i tifosi nisseni e per chi condivide i valori che Raffaele Ammendola ha trasmesso nel corso della sua lunga carriera. La nascita di questo Club rappresenta un ulteriore passo nel processo di radicamento territoriale della Nissa, un ponte tra la sua gloriosa tradizione e il futuro che la società sta costruendo con ambizione e orgoglio.