Caltanissetta. Concluso il corso Operatori di Emergenza (OPEM) della Croce Rossa Italiana

CALTANISSETTA . Si è concluso il Corso OPEM (Operatori di Emergenza) della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, iniziato a fine maggio scorso che ha visto impegnati 30 volontari, provenienti anche dal comitato CRI di Roccalumera a Taormina, nelle diverse discipline che lo compongono e lo rendono uno dei corsi più importanti dell’area Emergenza.

I vari istruttori che si sono susseguiti hanno avuto modo di erogare diverse ore di lezione trattando i seguenti argomenti: Principi e Valori della CRI, Le attività in emergenza della CRI, l’Area Emergenza e i materiali di emergenza; le varie fasi di una missione e la preparazione alla missione, le comunicazioni radio, l’assistenza socio sanitaria in emergenza e le strutture campali, medicina delle catastrofi, le varie specialità nei Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali della CRI, Antincendio livello medio, Il Sistema di Protezione Civile, Cartografia – navigazione terrestre e GPS; Aspetti psicosociali; Attività pratiche con gruppi elettrogeni – strutture campali – logistica – censimento della popolazione – gestione dei lotti catastrofe -orientamento e- comunicazioni radio- sala operativa mobile – uso delle coordinate; i volontari discenti hanno inoltre potuto mettere in pratica quanto appreso nel corso delle lezioni impegnandosi attivamente durante l’esercitazione che si è svolta nei locali della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta in via Xiboli.

Il corso è stato diretto dal volontario ed istruttore CRI Gennaro Isernia e lo staff di istruttori è stato composto da Bognanni Santina Sonia, Siciliano Giuseppe (del comitato di Agrigento), Loria Antonio, Narbonese Denio, Ginevra Michele Calogero, Fenu Christian, Vullo Sebastiano, Messina Pietro Maria, Andrea Leone, con il supporto tecnico logistico di Kevin Pio Di Giugno, Gabriele Scarantino, Filippo Fiorino e Francesco Bunoni, che hanno espresso piena soddisfazione per l’interessamento in aula e in campo da parte dei partecipanti ed hanno avuto modo di rispettare gli obiettivi prefissati, tant’è che per i tutto lo staff docenti il corso è stato spunto per future iniziative e progetti.

Alla fine del corso i discenti hanno svolto un esame, sviluppato su due giorni al fine di garantire la presenza di tutti, di 30 domande a risposte multiple, superandolo ed ottenendo così la qualifica di Operatore in Emergenza della Croce Rossa Italiana.

I volontari CRI qualificati sono; Alessandro Francesca, Buccoleri Salvatore Maria, Cannavò Laura, Cannizzo Gaspare, Carò Antonio Francesco, Cosentino Filippo, Cuba Andrea, D’Arrigo Jacopo, D’Arrigo Matteo, Difrancesco Anna Lucia, Di Pietra Ornella, Ferro Angelo, Giumento Chiara, Iannello Giuseppe, La Placa Gabriele, Leo Gianluigi, Leto Bernardina, Lo Santo Fabio Maria, Marin Maurizio, Mistretta Denise Pia, Mrozek Roberto, Nicita Anna Patrizia, Palascino Nadia, Palermo Lucia Carmela Noemy, Pennica Vincenzo, Randazzo Stefano, Rizzuto Anna Maria, Talluto Davide, Taranto Alice, Urriani Giardina Matteo.

Ogni esperienza formativa, dichiara Sonia Bognanni Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, racchiude in se l’importanza del volontariato qualificato e competente che la Croce Rossa Italiana mette in campo per alleviare le sofferenze dei vulnerabili, l’area emergenza della Croce Rossa negli ultimi mesi ha posto in essere una attenta formazione adeguata alle esigenze del territorio, superando vecchi schemi e metodologie ed adeguandosi alle esigenze locali a seguito attenta analisi dei bisogni emergenziali. Inoltre le varie emergenze cittadine hanno messo alla prova la capacità operativa del comitato nisseno.

L’area Operazioni, Emergenza e Soccorsi della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta retta dall’Istruttore Pietro Maria Messina ha dimostrato la sua piena operatività grazie alle sinergie create all’interno del comitato ed anche con le altre componenti del sistema di Protezione Civile, in particolare durante il corso la gradita visita di due funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta che hanno illustrato le attività in collaborazione anche frutto di un protocollo d’intesa Nazionale tra le due realtà, e grazie all’Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Caltanissetta per aver concesso l’uso di una tenda pneumatica, il presidente si congratula con il direttore Gennaro Isernia e con tutti i volontari che hanno collaborato, a qualunque titolo, per la migliore riuscita del corso e con tutti i neo volontari qualificati perché possano essere operatori attivi e presente, e che possano sviluppare le competenze acquisite per accrescere maggiormente le potenzialità del comitato e la capacità di risposta emergenziale.