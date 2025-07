Caltanissetta. Cgil: “Piano Rete ospedaliera sarà presentato alla conferenza dei sindaci senza confronto con organizzazioni sindacali del territorio”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota della Cgil in merito alla rete ospedaliera provinciale:

“Riteniamo estremamente grave sapere di un piano Regionale della rete ospedaliera che di fatto pregiudicherà la nostra provincia a scapito soprattutto dei presidi minori senza comunque contare delle reali esigenze del territorio, soprattutto nell’area sud del nostro territorio

Ma di fatto la rete ospedaliera che verrà presentata alla conferenza dei sindaci Giovedì 10 a Caltanissetta non è altro che il risultato di quanto concepito e pensato dalla Direzione dell’ASP Di Caltanissetta e inviato alla Regione senza peraltro passare da un confronto con le Organizzazioni Sindacali del territorio

Il risultato è quello che si tratterà di un piano di riordino sanitario che non solo non garantirà un’offerta sanitaria adeguata, ma non potrà nemmeno svolgere un ruolo significativo nel sostenere il livelli occupazionali locali.

Affinché la rete ospedaliera territoriale possa rispondere efficacemente alle esigenze reali, è imprescindibile un confronto sindacale aperto e proattivo. Le organizzazioni sindacali, infatti, rappresentano non solo le istanze dei lavoratori del settore, ma anche un prezioso sensore delle criticità e delle necessità che emergono dal territorio stesso.

Questo confronto non dovrebbe essere un mero atto burocratico, ma un momento di reale partecipazione e condivisione di obiettivi, in cui le competenze e le conoscenze di tutte le parti contribuiscono a disegnare una sanità territoriale più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini.

In un momento storico in cui la riorganizzazione della sanità territoriale è più che mai all’ordine del giorno, l’assenza di un tavolo di confronto che includa le voci sindacali rappresenta non solo un’occasione persa, ma un vero e proprio vulnus al processo decisionale.

Ignorare il contributo delle organizzazioni sindacali significa privarsi di una prospettiva fondamentale sulle reali esigenze occupazionali e sanitarie del territorio. Significa rischiare di prendere decisioni calate dall’alto, che non tengono conto delle specificità locali e che potrebbero generare inefficienze, insoddisfazione tra i lavoratori e, in ultima analisi, un peggioramento dei servizi offerti ai cittadini soprattutto i più fragili e gli anziani.

Ma fino a quando la Sanita sarà costante ostaggio della politica locale, regionale e nazionale, non avremo mai interventi mirati alla cura delle persone e alle esigenze dei territori.

La Segretaria Generale CGIL

Rosanna Moncada

Il Segretario Generale Spi Cgil

Paolo Anzaldi