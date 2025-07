Caltanissetta. Al Risiko Club Ufficiale inizia il XX° torneo interno

CALTANISSETTA. In una fresca serata, dopo il caldo africano, presso Eclettica Street Factory si è giocato il primo turno del XX° torneo (campionato periodico). Il torneo, aperto a tutti coloro che vogliono giocare a Risiko!, è articolato in cinque turni con uno scarto (peggior risultato o assenza) e si giocherà tutti i giovedì sera sino al 31 luglio per riprendere, dopo la pausa estiva, il 28 agosto con il V° ed ultimo turno con semifinali il 4 settembre e finale 11 settembre.

Nella prima giornata di gioco 14 giocatori divisi in tre tavoli, due da 5 ed 1 da 4 giocatori, e dopo circa due ore di gioco hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Andrea Kiswarday, Marco Lunetta e Luigi Tricoli.

Il XX° torneo sancirà l’accesso degli ultimi due componenti della squadra, attraverso la classifica del Ranking interno dei soci del RCU nisseno, che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre che si terrà a Bergamo nei primi del mese di novembre.

“Quest’anno l’attività del Club- dichiarano dal direttivo- è stata abbastanza impegnativa con la partecipazione alla “Festa di Primavera”, con l’organizzazione del I° Master “Città di Caltanissetta” e continuando nell’attività ordinaria dei tornei interni. Nella pausa estiva, dall’1 al 27 agosto, continueremo per coloro che restano in città a organizzare amichevoli e forse un open con preziosi punti per il Ranking Nazionale Live.”