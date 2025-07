Caltanissetta. Ad un anno da elezione in Consiglio comunale, il 10 luglio Armando Turturici presenta relazione del suo operato

CALTANISSETTA. A un anno esatto dalla sua elezione in Consiglio Comunale, il consigliere Armando Turturici del gruppo politico “Futura – costruiamo insieme la Città”, incontrerà cittadine e cittadini per presentare la Relazione di fine primo anno e dialogare apertamente sull’attività consiliare svolta, sui risultati ottenuti e sulle sfide ancora da affrontare.

L’incontro pubblico si terrà giovedì 10 luglio 2025 alle ore 18:30, presso la sede del movimento “Futura – costruiamo insieme la città”, in Via Redentore n.73, Caltanissetta. L’iniziativa, dal titolo “La tua voce in Comune”, nasce con l’obiettivo di rendicontare con trasparenza il lavoro svolto e di alimentare un confronto diretto con la cittadinanza.

“La democrazia è viva solo se la nutriamo con idee, energia, speranza e coraggio” – afferma Turturici – “e il cambiamento comincia da chi non si arrende”.

Durante l’incontro, sarà possibile: porre domande; avanzare proposte; segnalare problemi; discutere delle priorità per la città.

Il consigliere invita tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Caltanissetta a partecipare: “Alla nostra città servono cittadini consapevoli, attivi, determinati a non lasciarla a chi la trascura.”