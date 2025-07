Alla Nissa arriva l’attaccante Pietro Terranova per un tandem del gol con Diaz che già fa sognare i tifosi

Pietro Terranova è un nuovo giocatore della Nissa. L’attaccante, 31 anni nativo di Paceco in provincia di Trapani, ha giocato per diversi anni nella squadra della sua Città riuscendo nell’impresa di portarla con i suoi gol dalla Prima categoria alla serie D. Ha poi militato anche nel Dattilo in D, nel Lamezia Terme per poi approdare alla Vibonese, squadra con la quale la passata stagione è stato vice capo cannoniere del girone I con 15 gol dietro solo a Diaz attaccante della Nissa.

Il neo attaccante della Nissa è arrivato stasera in Città all’Hotel Ventura. Qui è stato accolto con grande entusiasmo. Con lui, oltre al presidente Luca Giovannone, il vice presidente Savio Ferreri, Lorenzo Giovannone, Davide Volpe, Vincenzo Cancelleri, il segretario Maurizio Lamendola, Luigi Abate, lo stesso Michele Savoja, e poi ancora Alessandro Silverio che ha moderato l’evento.

L’esperto attaccante s’è detto felice di essere alla Nissa ed ha sottolineato: <Ringrazio il presidente Giovannone e il ds Russello; Il loro progetto mi è subito piaciuto, sono pronto, ai tifosi dico che non vedo l’ora di iniziare>.

Il presidente Luca Giovannone, invece, ha ribadito: <Alla Nissa con Diaz e Terranova vogliamo ricreare il tandem dei gemelli del gol del Torino con Graziani e Pulici; Terranova è un gran colpo per la Nissa e per la Città; stiamo ancora lavorando e presto arriveranno altri colpi>.