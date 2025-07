Agricoltura, lunedì 7 luglio a Ragusa firma del protocollo di intesa tra Regione e BAPS. Barbagallo: “Sinergia per aziende più competitive sui mercati”

Nuovi bandi del Piano di sviluppo rurale metteranno a disposizione delle aziende agricole siciliane ingenti risorse finanziarie per agevolare gli investimenti. È questo il contenuto del protocollo di intesa che sarà firmato lunedì 7 luglio, alle 11, nella sede di Ragusa della Banca Agricola Popolare di Sicilia tra l’Assessore all’Agricoltura Salvatore Barbagallo e il direttore di BAPS Saverio Continella.

«Per la realizzazione degli investimenti – afferma l’assessore Barbagallo – è utile agevolare i rapporti tra aziende e istituti di credito. Per tale motivo il mio assessorato si fa promotore di sinergie con gli istituti di credito, anche per consentire tempestività ed efficacia negli interventi infrastrutturali da realizzare per rendere le aziende siciliane più competitive nei mercati italiani ed esteri».

All’incontro, nel corso del quale saranno illustrati i contenuti del protocollo, sono invitati gli imprenditori agricoli interessati.