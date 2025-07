A Messina rubano il cane ad un passante: arrestate tre persone dalla Polizia

Hanno 46, 25 e 21 anni e sono stati arrestati in flagranza di reato per il reato di furto aggravato in concorso. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto i tre avrebbero avvicinato la vittima e portato via uno dei suoi cani, Kira, sganciandone il guinzaglio dalla pettorina.

Immediato l’intervento dei poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio, allertati dalla Sala Operativa grazie alla segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112. Kira è stata riaffidata al suo proprietario.