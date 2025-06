Tragica fine di un 16enne: si tuffa per salvare due bagnanti in difficoltà ma muore annegato

Un gesto di coraggio estremo si è trasformato in tragedia. Aymane Ed Dafali, 16 anni (e non 20 come inizialmente si era diffuso), si è tuffato da un pedalò per salvare due bagnanti in difficoltà nel canale di Logonovo, tra Lido degli Estensi e Lido Spina. È riuscito ad attirare i soccorsi e a contribuire al salvataggio, ma pochi minuti dopo è annegato. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Il salvataggio eroico e l’annegamento La tragedia si è consumata sabato pomeriggio, poco prima delle 18. Aymane si trovava su un pedalò con tre amici per trascorrere qualche ora di svago. Quando hanno visto una coppia – un uomo e una donna – in difficoltà tra le onde, hanno subito attirato l’attenzione del bagnino.

Nonostante l’intervento imminente dei soccorritori, Aymane non ha esitato a tuffarsi per aiutare. Il canale di Logonovo è tecnicamente interdetto alla balneazione, ma non è chiaro se i bagnanti si trovassero all’interno di quella zona vietata. In quel tratto, le correnti possono essere insidiose e il fondale ingannevole.