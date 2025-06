Sommatino. Liquidate dal Comune le somme per il trasporto scolastico 2023/2024 degli studenti pendolari

SOMMATINO. Arrivano notizie positive per le famiglie i cui figli sono pendolari e pagano l’abbonamento mensile per consentire ai figli di frequentare le scuole superiori del capoluogo. È stata pubblicata oggi 24 Giugno 2025 la Determina Dirigenziale che liquida le somme per il trasporto scolastico anno 2023/2024.

Con tale atto pubblico si comunica ai beneficiari del servizio di trasporto scolastico il rimborso di una parte corrispondente al 52% circa del costo intero dei biglietti e/o abbonamenti sostenuto dalle famiglie.

“Un altro risultato concreto dell’Amministrazione Letizia, che ha saputo rimettere ordine in una materia, quella del rimborso abbonamenti scolastici, rimasta ferma al 2020>, ha commentato l’amministrazione comunale che ha concluso: “Continuiamo su questa strada con determinazione, per offrire servizi sempre più efficienti alla cittadinanza”.