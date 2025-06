Sicilia. L’assessore regionale Elvira Amata indagata. M5S: “Serve una riflessione politica seria e autorevole”

“L’inchiesta giudiziaria che coinvolge la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana sta assumendo, giorno dopo giorno, contorni sempre più delicati, che suscitano legittime domande e richiedono una riflessione seria sul ruolo e sulla funzione di rappresentanza della massima istituzione parlamentare della nostra Regione”.

Lo dice Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana. “In un momento così cruciale, con alle porte le prossime manovre finanziarie – aggiunge – l’Assemblea deve potersi esprimere con piena autorevolezza, al riparo da ogni ombra o elemento di opacità che possa indebolirne la credibilità agli occhi dei cittadini.

Occorre trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, da orientare esclusivamente per rispondere con efficacia ai bisogni reali dei territori siciliani. Il parlamento siciliano è un’istituzione che rappresenta l’intera comunità regionale e proprio per questo va protetto, preservato e posto nelle condizioni migliori. Riteniamo che ogni valutazione ed eventuale passo indietro, utili a salvaguardare il prestigio e la piena operatività dell’Assemblea – conclude – debbano essere presi in considerazione con spirito istituzionale e senso di responsabilità, in attesa che la magistratura faccia il suo corso”. (ANSA).