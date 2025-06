Sicilia. Il presidente della commissione Antimafia all’ARS Cracolici: “Indagine su Galvagno sia rapida, a rischio credibilità delle istituzioni”

“La notizia di un’indagine nei confronti del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, con ipotesi di accuse particolarmente gravi, costituisce motivo di inquietudine e preoccupazione”. Lo dice il presidente della commissione Antimafia all’Assemblea regionale siciliana, Antonello Cracolici, che aggiunge: “Mi auguro che, rispetto alle ipotesi di reato contestate ma ancora in fase di indagine, il presidente dell’Ars abbia potuto e potrà dimostrare la propria estraneità. Mi auguro, inoltre, che l’inchiesta vada definita rapidamente per evitare di creare un ‘limbo’ che metterebbe a rischio la credibilità e l’autorevolezza dell’istituzione parlamentare siciliana e del suo vertice, in un momento nel quale si vanno diffondendo a macchia d’olio episodi di malcostume e malaffare, che sono oggetto di iniziative dell’autorità giudiziaria in diverse parti della Sicilia”. Per Cracolici, “è evidente che, al di là dei singoli fatti contestati, e per i quali è necessario avere la massima fiducia verso l’autorità giudiziaria, la politica tutta in Sicilia debba avere un supplemento di rigore per evitare che venga travolta e, con essa, le istituzioni”.