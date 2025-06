Serradifalco. Riconfermato servizio di preparazione dei pasti per la mensa scolastica e le persone anziane o sole

SERRADIFALCO. Riconfermato il servizio di preparazione dei pasti a favore degli alunni della mensa scolastica e di anziani e persone sole. È quanto ha fatto l’amministrazione comunale che l’ha confermato alla stessa ditta che l’aveva curato nei due anni precedenti. Si tratta della ditta Siristora Food & Global Service di Tremestieri Etneo.

Ditta che ha riscosso la soddisfazione dei genitori degli alunni che hanno usufruito della mensa scolastica. Un provvedimento, quello adottato dalla Giunta, nel segno di una continuità in positivo per un servizio che, in questi ultimi anni, ha trovato un suo equilibrio in termini di rapporto qualità prezzo. L’atto di indirizzo approvato prevede che il servizio venga espletato alle stesse condizioni degli anni precedenti.

Il servizio sarà dunque ancora a carico degli utenti (famiglie alunni) tranne che per gli anziani bisognosi e per le famiglie a basso reddito per le quali il costo è a carico del Comune. Il pasto per gli alunni sarà di 4,32 euro oltre Iva al 4%; il costo del pasto agli insegnanti sarà anticipato dal Comune e rimborsato dal Ministero dell’Istruzione allo stesso ente comunale. Il servizio di refezione scolastica interessa potenzialmente 150 studenti. Alla distribuzione dei pasti all’interno delle strutture scolastiche sarà destinato il personale comunale.

La ditta che gestisce il servizio avrà la concessione in uso dei locali e delle attrezzature presenti nella scuola Morvillo tramite il versamento al Comune della somma di 300 euro mensili per far fronte al pagamento dei costi della fornitura di gas, energia elettrica ed acqua potabile. Pertanto, anche per l’anno scolastico 2025/2026 i pasti per la mensa scolastica e per gli anziani saranno prodotti in loco concedendo alla ditta che gestisce il servizio i locali di proprietà dell’Ente comunale.