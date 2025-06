Serie D. Per la Nissa un altro giovane quanto promettente portiere: preso Rocco Creuso

Ancora un portiere juniores per la Nissa. La società biancoscudata, dopo l’ingaggio di Dregan, ha ufficializzato l’arrivo del giovane portiere Rocco Creuso, classe 2007, originario della Campania. Estremo difensore dalle grandi potenzialità, Creuso, l’anno scorso era al Quarto, titolare nell’Eccellenza Campana ed ha fatto anche parte delle giovanili della Puteolana, guadagnandosi la convocazione nella rappresentativa regionale Under 19.

Una scelta, quella della società guidata dal presidente Giovannone, che risponde ad un’esigenza di investimento in prospettiva futura. Anche perché il ragazzo possiede potenzialità notevoli, ma anche senso della posizione e una notevole maturità, nonostante, la giovane età. Il suo percorso lo ha portato a mettersi in mostra come uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile, attirando l’attenzione di diverse società.

“Vestire la maglia della Nissa è una grande opportunità per me. Sono grato alla società, al presidente Luca Giovannone e al direttore sportivo Ernesto Russello per la fiducia e darò il massimo per ripagare sul campo questa scelta”, sono state le prime parole del giovane portiere dopo la firma. Con l’arrivo di Creuso, la Nissa FC conferma la propria attenzione verso i giovani talenti italiani, puntando su un profilo che potrà crescere nel tempo all’interno di un progetto tecnico ambizioso e strutturato. (Foto Alessandro Ascione)