Serie D. La Sancataldese ha riconfermato il tecnico Orazio Pidatella

Riconferma importante in casa Sancataldese. La società del presidente Ivano Lacagnina ha deciso di ripartire dallo stesso tecnico della passata stagione riconfermando mistero Orazio Pidatella per la stagione sportiva 2025/26. Una scelta maturata, come ha spiegato la società in una nota ufficiale, grazie alla sinergia tra il direttore tecnico Cosimo Vullo e del nostro direttore sportivo Alessandro Avarello già a lavoro dopo qualche settimana dalla sua riconferma.

Mister Pidatella ha guidato la squadra con grande determinazione e competenza, portandola ad una meritata salvezza. Oltre ai risultati sul campo si è distinto per la valorizzazione dei giovani, offrendogli spazio e fiducia contribuendo così alla loro crescita in linea con il progetto societario arrivando anche a vincere la classifica della Lnd dei Giovani D valore. La sua esperienza, il suo carisma, la cura dei dettagli e la qualità del gioco sono ormai un marchio di fabbrica del nostro “condottiero”.