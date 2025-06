Serie D. La Nissa ha un nuovo portiere: preso il promettente Stefan Alex Dragan

Arriva un nuovo portiere, juniores, alla Nissa. Si tratta di Stefan Alex Dregan. Classe 2005, la scorsa stagione ha militato all’Akragas. A lui è stata affidata la difesa dei pali della Nissa per la prossima stagione 2025- 2026. Si tratta di un estremo difensore di qualità. Di origini rumene, il ragazzo è cresciuto calcisticamente in Italia dove ha avuto modo di farsi apprezzare per la sua bravura tra i pali oltre che per il suo senso della posizione.

Il giovane portiere s’è detto ovviamente entusiasta di essere approdato in una società come la Nissa che si propone con un progetto ambizioso per la prossima stagione. Soddisfazione anche da parte del ds Russello e del presidente Giovannone per l’arrivo del giovane portiere. L’auspicio è che gli juniores, rispetto alla scorsa stagione, possano fare la differenza in termini di qualità calcistica e continuità di rendimento.