Serie D. Giancarlo Rosato ha rassegnato le dimissioni da Club Manager della Nissa. La gratitudine della società

La NISSA F.C. ha comunicato ufficialmente che Giancarlo Rosato ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di Club Manager. Una decisione maturata con profonda riflessione e rispetto nei confronti della società, ma scaturita da un forte richiamo personale e professionale verso la città di Agrigento, che sta vivendo una fase di rinascita calcistica dopo il recente fallimento dell’Akragas. Giancarlo Rosato, professionista serio e appassionato, ha rappresentato in questi due anni una figura centrale nel progetto sportivo della Nissa.

La società, il presidente Luca Giovannone, lo staff tecnico e dirigenziale, così come tutta la tifoseria, desiderano esprimere sincera gratitudine per l’impegno, la dedizione e la competenza che hanno contraddistinto il suo operato. “Grazie per quanto fatto alla Nissa -ha sottolineato il presidente Luca Giovannone- e un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che ti appresti ad iniziare. Ti vorremo sempre bene”.

Il legame costruito tra Rosato e la realtà nissena è stato profondo e autentico, segnato da due stagioni ricche di soddisfazioni che resteranno impresse nella storia recente del club.

La società ha anche sottolineato la sua capacità di lavorare in sinergia con tutti i componenti della società che ha contribuito in maniera decisiva alla crescita e al consolidamento del progetto Nissa. Pur rispettando e comprendendo la sua scelta, la società ha tenuto a sottolineare che Giancarlo Rosato resterà sempre parte della famiglia biancoscudata. Un pezzo del suo cuore – come lui stesso ha affermato – rimarrà a Caltanissetta. A lui va il più sentito ringraziamento e il più caloroso in bocca al lupo da parte della Nissa per la nuova sfida sportiva che lo attende nella sua amata Agrigento.